AFP: танки Израиля приблизились к окраине Газы

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AFP: израильские танки замечены на окраине ГазыПо данным агентства, бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую районы города Прочитайте больше ⮕

Центральное телевидение / Выпуски программы / Выпуск от 28 октября 2023 года / Передачи НТВАдское пекло превратило миллионы людей в климатических беженцев.Израильские танки пробуют оборону Газы на прочность. Прочитайте больше ⮕

Танки Израиля продолжают наступление в районе ГазыТанки Армии Израиля замечены в секторе Газа днем 30 октября, военные продолжат наступление. Об этом сообщается в местном канале «Новости с поля в Telegram» со ссылкой на очевидцев. Прочитайте больше ⮕

AFP: очевидцы заметили израильские танки у границы ГазыКлючевая дорога, по информации агентства, перерезана. Прочитайте больше ⮕

Власти Палестины сообщили об отступлении ЦАХАЛ из жилых кварталов ГазыТанки Израиля выехали с территории анклава, сообщили в кабмине. Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля призвала жителей Газы к срочной эвакуацииОфициальный представитель армии Даниэль Хагари подчеркнул, что 'это временная мера' Прочитайте больше ⮕