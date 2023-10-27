Al-Arabiya: Израиль предлагал ХАМАС прекращение огня в обмен на заложников

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Радикальное палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения Израиля установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников и возвращение тел погибших. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Они сообщили, что Израиль проводит переговоры с ХАМАС при посредничестве Египта и Катара. В ходе них представители движения отвергли израильское предложение, потребовав освободить палестинских заключенных.

Кроме того, как отмечается, ХАМАС попросил установить длительное перемирие. Однако Израиль отказался отвечать на это предложение.

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