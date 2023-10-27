Al-Arabiya: в секторе Газа перестали работать связь и интернет

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. В секторе Газа полностью перестали работать связь и интернет, были выведены из строя все телекоммуникационные и интернет станции. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal заявила, что сожалеет о полном прекращении предоставления коммуникаций и интернет-услуг. Как сообщает Jawwal, за последний час произошла интенсивная бомбардировка в секторе Газа. В результате этих действий были разрушены все оставшиеся «международные маршруты», которые связывают территорию анклава с внешним миром. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция Израиля в секторе Газа состоится и понесет за собой «самые тяжкие кровавые последствия».

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