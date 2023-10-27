Al Arabiya: Израиль и ХАМАС ведут непрямые переговоры об освобождении заложников

По данным Al Arabiya, стороны ведут непрямые переговоры при посредничестве Египта и Катара. Телеканал, ссылаясь на свои источники, сообщает, что ХАМАС отклонил предложение Израиля.

Источники также сообщили, что палестинское движение потребовало длительного перемирия – это одно из условий для переговоров об освобождении заложников, находящихся в секторе Газа. Власти Израиля ответили на это отказом.

Ранее делегация ХАМАС прибыла с визитом в Москву. Его представители обсудили с российскими дипломатами в том числе и вопрос о судьбе заложников. В израильском МИДе были возмущены этим визитом и потребовали выдворить делегацию из российской столицы. headtopics.com

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