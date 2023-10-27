Al Arabiya: В Газе перестали работать связь и интернет после мощных взрывов

после того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников.

Израиль в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи. Тем временем израильское правительство рассматривает вопрос о наземной

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