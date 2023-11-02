По его словам, ситуация в Газе – это возможность плавно завершить операцию Запада на Украине вдали от собственных телекамер. Победа России может произойти тихо, не нанося дальнейшей потери престижа западных лидеров.

Жюль Сейес отметил, что на дипломатическом уровне конфликт на Украине окончен. Украинцы еще могут защищаться, но они уже не в состоянии наступать. Обозреватель уверен, что быстрого разрешения ситуации на Украине ждать не стоит. Времена, когда Россия могла довольствоваться обещанием нейтралитета Украины и независимости ДНР и ЛНР, давно прошли.

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