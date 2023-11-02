Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. События на Ближнем Востоке представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных видеокамер. С таким утверждением выступил обозреватель французского издания AgoraVox Жюль Сейес.

«Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и репутационных потерь для наших лидеров», — отмечается в публикации. Журналист указал на то, что ВСУ уже не в состоянии наступать, а инициатива на поле боя окончательно перешла к российским войскам.

По мнению Сейеса, организовать быструю капитуляцию Киева можно только путем выполнения всех требований России. Все это, как отмечается в статье, является результатом необдуманных действий лидеров Запада в 2022 году. headtopics.com

Ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный также заявил, что украинский конфликт зашел в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

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