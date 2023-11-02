75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

Свищев о заявлении МОК: «Налицо русофобское отношение. Им не нравится все русское, белорусское, а к остальным ситуациям они могут подстроиться»

«Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство». В Госдуме объяснили законопроект для чемпионов Игр дружбы и БРИКС Журова о вузовских льготах для чемпионов Игр дружбы и БРИКС: «Скажем честно, спортсмен хорошего уровня все равно знает на порядок больше, чем второразрядник»

Юко Кавагути об Исинбаевой: «Если хочешь скандала – говори все что угодно. А если хочешь спокойно заниматься делом, надо уметь молчать» 28 октября прошел благотворительный забег «Вместе против инсульта». Его участники собрали более 800 тысяч рублей на помощь людям после инсульта headtopics.com

Депутат Свищев: «Не знаю, как Франция справится с обеспечением безопасности на Олимпиаде, если она не в состоянии разобраться с футбольными болельщиками» Ринас Ахмадеев и Николай Чавкин победили на «Бокс Забеге» в Таджикистане. 28 октября этот старт впервые прошел за пределами России

Журова об Играх дружбы: «Мы должны придумывать новые форматы, ведь это еще и бизнес. Допускаю, что ряд видов спорта привлечет и европейские страны»

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Командира разбившегося вертолета Ми-8 будут судить в МагаданеНарушение правил безопасности стало причиной крушения Ми-8 в 2022 году. Прочитайте больше ⮕

Командира сгоревшего под Магазаном вертолета будут судитьКомандир вертолета Ми-8, сгоревшего под Магаданом, отправится под суд за нарушение правил безопасности. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура . Прочитайте больше ⮕

Командира разбившегося в российском регионе Ми-8 осудят за нарушение правилВ Магадане пройдет суд над командиром разбившегося вертолета Ми-8. Пилот проходит обвиняемым по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Его дело с обвинительным заключением направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу. Прочитайте больше ⮕

Мария Бутырская дала совет Камиле ВалиевойПервая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская дала совет олимпийской чемпионке в команде Камиле Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Прочитайте больше ⮕

Галкина могут привлечь к ответственности за исполнение песен Цоя и ШатуноваЮмориста могут обязать выплатить компенсацию за нарушение авторских прав. Прочитайте больше ⮕

Песков считает неправильным называть Фридмана 'олигархом'В Кремле считают нормальным процесс возвращения из-за рубежа крупных российских бизнесменов. Прочитайте больше ⮕