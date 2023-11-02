73 очка от Ленарда и Джорджа не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Лейкерс»

Он реализовал 15 из 28 с игры (5 из 11 из-за дуги) и 3 из 6 с линии.Форвард был точен в 11 из 16 попыток с игры (6 из 9 трехочковых) и 7 из 8 с линии.Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке «Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом

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«Лейкерс» в овертайме прервали 11-матчевую серию поражений от «Клипперс». Леброн набрал 35 очков, 12 подборов и 7 передач«Лейкерс» на своем паркете прервали 11-матчевую серию поражений против «Клипперс» (130:125 ОТ). Прочитайте больше ⮕

Кавай Ленард о переходе Хардена: «Круто, наверное. Он один из лучших игроков НБА»Легкий форвард «Клипперс» Кавай Ленард на пресс-конференции после поражения от «Лейкерс» (125:130 OT) рассказал, как отреагировал на новость об обмене разыгрывающего Джеймса Хардена. Прочитайте больше ⮕

Леброн Джеймс поправил кроссовку на своей половине, сделал рывок через всю площадку и вколотил сверхуФорвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного эпизода в первой половине игры с «Клипперс». Прочитайте больше ⮕

Расселл Уэстбрук набрал 18+6+7+5, «Клипперс» справились с «Орландо»Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук помог команде добиться победы в матче с «Орландо» (118:102). Прочитайте больше ⮕

«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» 11 матчей подряд. Сегодня они могут одержать рекордную 12-ю победуСегодня на «Crypto.com-арене» состоится матч между «Клипперс» и «Лейкерс». Прочитайте больше ⮕

Пи Джей Такер может дебютировать за «Клипперс» сегодня в матче против «Лейкерс»Новобранец «Клипперс» Пи Джей Такер надеется сыграть за свою новую команду уже в сегодняшнем матче против «Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Прочитайте больше ⮕