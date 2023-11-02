📹Месси назвал свои любимые голы, а потом выбрал самый лучший. Конечно, он был забит за «Барселону»

Лионеля Месси спросили, есть ли у него любимые голы. Он выбрал парочку, но затем остановился на одном.

«Ну, я всегда говорю, что особенные голы − это те, что забиты в финалах Лиги чемпионов, в финалах чемпионатов мира. Я думаю, что самые значимые голы − самые важные.Тот гол действительно был великолепным. Лео обошел на дриблинге нескольких соперников и в падении поразил дальний угол. Идеальное определение выражения «дайте мне мяч, и я сделаю все сам».Так после паса Буси, Месси половину поля, кишащих соперниками прошел и только в падении забил.

Ну да - предголевая передача все зарешала и сама всю команду мадридистов обвела и потом только забила в падении шикарный гол!!…..:))))))

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