6 гениальных лайфхаков, которые сделают уборку в ванной комнате проще и быстрее

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииУборка дома — дело не из приятных. На неё можно потратить целый день, а то и все выходные. А когда дело доходит до ванной, мы хватаемся за голову! Ведь там нужно отдраить раковину, унитаз, зеркала, плитку, душевую. Между тем именно санузел посещают весьма часто. Его же первым делом видят самые чистоплотные гости, привыкшие мыть руки после улицы.

Гид по уборке ванной комнаты: чтобы смесители блестели, используйте детское масло. Фото © Freepik /Это один из наших самых любимых лайфхаков! Возьмите самое обычное детское масло для тела, нанесите на тряпочку и протрите все краны, душевую лейку, стойку для душа и любую фурнитуру в ванной. Масло размягчает известковый налёт и помогает быстро его удалить. Если отполировать краны с помощью салфетки с добавлением капельки детского масла, они засияют как новые.

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