58-летняя популярная актриса поделилась видео в купальнике

Популярная актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном образе и поделилась результатом с фанатами. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). 58-летняя знаменитость позировала перед фотографом в блестящем бикини белого цвета с множеством серебристых пайеток.

Известно, что Херли демонстрировала фигуру на камеру в купальнике из ассортимента собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы в комментариях. «Красотка», «Люблю тебя», «Лучшая», «Выглядишь очень молодо», — высказывались многочисленные подписчики. Ранее американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу также сфотографировалась в откровенном наряде для американского журнала Bustle.

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