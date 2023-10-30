53‑летний тренер футбольного клуба забил в официальном матче, выйдя на поле в стартовом составе

Пырву открыл счет уже на 2‑й минуте матча, поразив ворота дальним ударом с 30 метров. Гол он отпраздновал эффектным кувырком. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:2 и стала первой за 10 туров чемпионата, в которой «Брашов» сумел не проиграть — с 1 очком в активе команда замыкает таблицу группы 5 третьей румынской лиги.

Добавим, что за 10 матчей «Брашов» забил 4 мяча и пропустил 38. Пырву является четырехкратным чемпионом Румынии в составе «Стяуа», он завоевал эти титулы в середине 1990‑х. Он также выступал за многие другие клубы, в том числе в сезоне‑2003 провел пять встреч за новороссийский «Черноморец». Активную фазу игровой карьеры Пырву завершил в 2006 году, а тренерская работа в «Брашове» — его дебютная.

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