50 лучших фильмов ужасов и триллеров по версии журнала Empire

Вершину рейтинга возглавили «Сияние» (1980 год) Стэнли Кубрика, «Чужой» (1979 год) Ридли Скотта и «Хэллоуин» (1978 год) Джона Карпентера.

Вершину рейтинга возглавили «Сияние» (1980 год) Стэнли Кубрика, «Чужой» (1979 год) Ридли Скотта и «Хэллоуин» (1978 год) Джона Карпентера.

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