5 мужских фраз, смысл которых дамы часто понимают неправильно

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииИз-за того что мы привыкли делать выводы, интуитивно отталкиваясь от мысли"а что бы это значило у меня", часто между мужчинами и женщинами возникают разногласия.

Нередко на женское предложение что-либо сделать или куда-нибудь пойти можно услышать суровое мужское"Погоди, надо подумать". И многие из дам автоматически расстраиваются, потому как видят в этой фразе завуалированный отказ. Мол, не получится, в другой раз давай попробуем. Вот только зачастую бывает как раз наоборот. Мужчина готов и хочет поддаться предложению женщины, но ему важно продумать заранее организационные вопросы.

Удивительная фраза! В зависимости от контекста, атмосферы и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, эти слова могут означать разное. Например, действительно полное равнодушие:"Оставайся или иди, мне всё равно". Но так и искреннее доверие, любовь:"Мне всё равно, что ты наденешь, ведь ты прекрасна во всём".Непонятно, откуда растут ноги у мифа, что мужчины обязательно и всегда максимально пунктуальны. headtopics.com

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