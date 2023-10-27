49-летний азербайджанец пострадал при стрельбе в московском кафе

Как стало известно “МК”, это 49-летний азербайджанец Эмиль Алиев.

Он находился в кафе “Шашлык Мангал” на Михалковской улице, когда к нему подошли неизвестные и выстрелили в мужчину. Пострадавший доставлен в больницу имени Боткина, ведется розыск преступников.

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