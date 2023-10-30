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49-летняя популярная актриса раскрыла секреты красоты

 / Источник: lentaruofficial

Популярная американская актриса Элизабет Бэнкс раскрыла секреты своей красоты. По словам 49-летней знаменитости, прежде она не прибегала к инъекционным косметологическим процедурам. Помимо этого, артистка уточнила, что для ухода за кожей применяет комплексный подход, уделяя особое внимание увлажнению.

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lentaruofficial

Популярная американская актриса Элизабет Бэнкс раскрыла секреты своей красоты. Соответствующий материал публикует издание Us Weekly. По словам 49-летней знаменитости, прежде она не прибегала к инъекционным косметологическим процедурам. «И это потому, что моя самооценка очень высока. Я стараюсь сосредоточиться на своей уверенности, а не на том, как выгляжу», — пояснила звезда.

Бэнкс рассказала, что пьет большое количество воды, следит за качеством сна, питанием и физическими нагрузками. «Я действительно пришла к пониманию того, что уход за внешностью идет в первую очередь изнутри», — добавила она. В заключение актриса отметила важность стабильного психического здоровья. «Я считаю, что, когда я не выхожу на улицу каждый день и не занимаюсь спортом, мое психическое здоровье ухудшается, а вместе с ним снижается и самооценка», — рассказала она.

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