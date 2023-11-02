38-летний Пол Фелдер в пул USADA: легковес завершил карьеру в 2020 году

Кто-то считает, что мне полностью нужно заменить бедра: в этом нет никакого секрета. Сейчас я снова в пуле USADA. Вот и все. Я сделал это на всякий случай.

Мои годы идут. Вдруг, найдутся старики, которые захотят сдуть с меня пыль через полгода. А остального я не знаю», – сказал бывший легковесПоражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

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