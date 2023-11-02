35 очков Джеймса помогли «Лейкерс» переиграть «Клипперс» в овертайме

ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 130:125 ОТ.Джеймс - 35, Расселл - 27, Дэвис - 27, Ривз - 15, Вуд - 10, Реддиш - 8, Кристи - 5, Хэйс - 3, Принс, Каслтон, Фадж, Льюис, ХоджЛеонард - 38, Джордж - 35, Уэстбрук - 24, Пауэлл - 12, Зубац - 7, Пламли - 5, Хиланд - 4, Коффи, Миллер, Примо, Такер, Браун, Диабате.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс сегодня завершил встречу с 35 очками и 12 подборами. Бигмен Энтони Дэвис набрал 27 очков и 10 подборов. Д`Анджело Расселл отличился 27 очками и шестью передачами.

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