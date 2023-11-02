35 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» переиграть «Клипперс» в овертайме

ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 130:125 ОТ.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кавай Леонард. На его счету 38 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Пол Джордж отметился 35 очками и шестью подборами. Именно он штрафными бросками в концовке сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. РазыгрывающийЛидер «Лейкерс» Леброн Джеймс сегодня завершил встречу с 35 очками и 12 подборами. Бигмен Энтони Дэвис набрал 27 очков и сделал 10 подборов.

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