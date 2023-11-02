28 сейвов Ивана Просветова принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»

За «Сент-Луис» единственной шайбой отметился канадский нападающийПосле девяти матчей «Колорадо» занимает второе место в Западной конференции с 19 очками. «Сент-Луис» расположился на12 строчке, набрав семь очков в восьми играх.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Сент-Луис» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

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