28 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» переиграть «Нью-Йорк»

Победу одержали гости со счётом 95:89.. На его счету сегодня 28 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Также стоит отметить хорошую игру его партнёра по команде Кариса ЛеВерта. В его активе 19 очков, шесть подборов и пять ассистов.Нью-Йорк Никс:

Брансон - 24, Куикли - 18, Дивинченцо - 16, Харт - 11, Робинсон - 6, Рэндл - 6, Гримс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу, ХартенштайнМитчелл - 30, ЛеВерт - 19, Мобли - 14, Страс - 9, Томпсон - 6, Уэйд - 6, Ньянг - 5, Портер - 4, Окоро - 2, Меррилл, Мобли, Бейтс, Джонс

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