23 гражданина Австралии покинули Газу через КПП Рафах

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. МИД Австралии сообщил о 23 гражданах страны, покинувших сектор Газа через пограничный переход Рафах. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Пенни Вонг.По ее словам, в минувшие сутки через пограничный переход Рафах сектор Газа покинули 20 граждан Австралии, один - постоянный житель страны и двое членов семей австралийцев. "Мы работали над этим в течение очень долгого времени.

Также министр сообщила, что еще более 60 граждан Австралии и членов их семей "пока остаются заблокированными в Газе". "Мы продолжим работать над тем, чтобы вывезти как можно больше представителей этого австралийского сообщества, как только снова откроется, что возможно и чего мы очень ждем", - отметила она.

Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз сообщил, что на палестинских территориях остаются заблокированными более 130 австралийских граждан. Чуть более 50 из них находятся на Западном берегу реки Иордан, а 88 - были в секторе Газа. "Мы пытаемся помочь людям покинуть регион, но ситуация там очень и очень сложная", - указал Марлз. headtopics.com

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