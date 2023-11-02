19-летний хоккеист завершил карьеру из-за повреждения мозга, у него раннее начало деменции

19-летний канадский хоккеистзавершил карьеру из-за черепно-мозговой травмы, сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на социальную сеть игрока.

«В пятницу утром мне сказали, что моя хоккейная карьера окончена. Слишком много драк, хитов и сотрясений, от которых я не смог должным образом оправиться. Врачи сказали, что на магнитном снимке моего мозга были обнаружены повреждения и шрамы размером 25х17 миллиметров. У меня есть риск развития ХТЭ (хронической травматической энцефалопатии) и раннее начало деменции. Хоккей – тяжёлый вид спорта.

Мой стиль игры привёл к завершению карьеры. Однако я никогда не пожалею ни об одной драке или хите, который я сделал. Я никогда не буду извиняться за то, как я играл. В последние годы карьеры я забивал не так много голов, но я был крутым, и этого у меня никто не отнимет. Я горжусь шрамами на своих руках», — написал Хинкли.четыре игры без набранных очков с 15 минутами штрафа. headtopics.com

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