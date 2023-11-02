19-летняя дочь Хайди Клум вышла в свет в нижнем белье

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени вышла в свет в откровенном наряде и показала фигуру. Соответствующие кадры публикует Daily Mail. Известно, что 19-летняя дочь знаменитости посетила ежегодную вечеринку, посвященную Хеллоуину, которая прошла в Нью-Йорке. Девушка позировала на красной дорожке в нежно-розовом нижнем белье, состоящем из бюстгальтера с поролоновой чашкой и ультракоротких кружевных шортов.

При этом родственница Клум продемонстрировала подтянутое тело и кубики пресса. Кроме того, манекенщица надела ярко-розовый парик и нанесла макияж с графическими стрелками. Свой образ она дополнила чулками в бело-зеленую полоску и массивными бежевыми туфлями. Вдобавок в руках она держала небольшую коробку свежей клубники, а в качестве аксессуара выбрала сумку в виде упомянутой ягоды. Ранее в октябре 50-летняя Хайди Клум и ее 19-летняя дочь снялись в нижнем белье.

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