18-летний нападающий перейдет в каталонский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» в зимнее трансферное окно.Если самолет не взлетит, возможно, он останется .... Пусть он приедет, адаптируется, покажет талант. Он очень хороший игрок, который может внести большой вклад. Мне приходит на ум много позитивного. Он дает нам надежду. Мы поможем ему адаптироваться как можно скорее.

Он присоединится к нам после праздников, мы поддерживаем с ним контакт, чтобы он мог хорошо подготовиться и проявить себя с нами наилучшим образом. Роналдиньо – лучший футболист 2000-х по версии FourFourTw





sportsru » / 🏆 7. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Лапорта посетил раздевалку «Барсы» после поражения от «Антверпена» и поддержал командуЖоан Лапорта посетил раздевалку и, как пишет Diario Sport, выразил команде слова поддержки, так как каталонский клуб все равно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Футболист-гей Дэниэлс разочарован переходом Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак»: «Словно пощечина для меня. Но деньги значат больше, полагаю»Футболист-гей Дэниэлс разочаровался в Хендерсоне и Джеррарде после их переезда в Саудовскую Аравию «Словно пощечина для меня» 😮👇

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

ЦСКА бесплатно подпишет защитника сборной Уругвая Мендеса. Контракт24-летний футболист перейдет в ЦСКА на правах свободного агента по окончании срока контракта с «Коринтианс», рассчитанного до 31 декабря этого года, сообщает корреспондент RT Карен Саркисян.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Испанию разрывает дерзкий выскочка. Пять звёзд «Жироны», за которыми придут топ-клубыПочти к середине чемпионата это главный каталонский клуб. И сегодня ему играть с «Барсой».

Источник: championat - 🏆 29. / 51 Прочитайте больше »

Дом Кейта Бальде ограбили в Испании. Злоумышленники заперли мать игрока «Спартака» в комнате и вскрыли сейф28-летний нападающий играет за «Эспаньол» на правах аренды из «Спартака» и живет в каталонском Ареньс-де-Мар.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

«Краснодар» впервые стал зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» – 3-е, «Спартак» – 5-й, ЦСКАКлуб из Краснодара впервые в истории стал зимним чемпионом России – чемпионат продолжится в марте.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »