18-летний Лео Карлссон повторил достижение Олега Твердовского за «Анахайм»

18-летний защитник «Анахайм Дакс»Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Карлссон повторил достижение российского защитникапо количеству голов в 18-летнем возрасте за «уток».

Твердовский в своём первом сезоне за «Майти Дакс» забросил три шайбы и отдал девять результативных передач.Сегодня, 2 ноября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Азизону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0 — ОТ).

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Защитник «Бруклина» Томас повторил достижение Шакила О'Нила для молодых баскетболистовАтакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:121. Прочитайте больше ⮕

Нападающий «Флориды» Райнхарт повторил достижение Павла Буре 25-летней давностиНападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (2:3). Прочитайте больше ⮕

Донован Митчелл повторил клубное достижение Леброна Джеймса в «Кливленде»Атакующий защитник, лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 95:89. Прочитайте больше ⮕

Ишков интересен «Краснодару». 18-летний хавбек «Урала» нравится Ивичу (Иван Карпов)18-летний игрок очень нравится главному тренеру «быков» Владимиру Ивичу, сообщает журналист Иван Карпов. Прочитайте больше ⮕

Аризона Койотис 2 ноября. НХЛ. 2023-24. Протокол матчаОнлайн трансляция матча Анахайм Дакс (Анахайм) - Аризона Койотис (Глендейл), НХЛ. 2023-24, 02 ноября Прочитайте больше ⮕

НХЛ. «Колорадо» примет «Сент-Луис», «Филадельфия» против «Баффало», «Даллас» в гостях у «Калгари»«Филадельфия» сыграет против «Баффало», «Даллас» в гостях у «Калгари», «Анахайм» встретится с «Аризоной». Прочитайте больше ⮕