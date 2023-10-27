17-летний нападающий «Торпедо» Никита Артамонов побил рекорд Матвея Мичкова в КХЛ

оформил дубль во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Кроме того, 17-летний форвард отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре очка., Артамонов побил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству результативных баллов за один матч для игроков, которым ещё не исполнилось 18 лет., выступая за СКА. 6 сентября 2021 года форвард набрал 3 (2+1) очка в матче с «Адмиралом».

Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1).

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