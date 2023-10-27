17-летний форвард «Торпедо» Артамонов набрал 4 (2+2) очка в игре с «Автомобилистом». Он побил рекорд Мичкова по очкам за матч КХЛ для игроков до 18

Ротенберг о 4:5 от «Сочи»: «Соперник был намного свежее после 7 дней отдыха. Мы в это время летали, играли, но это не оправдание. СКА проиграл сам себе»

Алексей Заварухин после 5:1 с «Металлургом»: «Три игры взяли у лидера Востока. Это дорогого стоит. Парни молодцы, сыграли сердцем, порадовали болельщиков» Генменеджер «Авангарда» о Вербе: «248 силовых приемов за 85 матчей – эти цифры говорят о многом. Он может оказывать давление на соперников, постоять за партнеров»

Василий Каменев: «Толчинского прорвало. Он сделал то, что требует Ротенберг. Команде нужны герои, лидеры. Дай бог, чтобы и другие игроки СКА его поддержали» Гальченюк о результатах СКА: «У всех бывают спады. Лучше тяжело начать, чем потом пойти вниз, когда будет очень важный момент в сезоне» headtopics.com

Минтюков против «Бостона» (4:3 ОТ): передача на 3:3 на 59:45, 3 хита, 2 блока и «+1» за 21:04. У него 1+3 в 7 играх сезона

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