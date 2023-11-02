15-летняя Мидтскоген вошла в состав сборной Норвегии на КМ по прыжкам с трамплина

15-летняя прыгунья с трамплинавошла в состав сборной Норвегии на предстоящий сезон Кубка мира. Спортсменка дебютировала на взрослых соревнованиях в марте 2023 года в Лахти (Финляндия) и уже успела одержать победу на этапе летнего Континентального кубка в столице Норвегии Осло.

«Я думаю, что быть включённым в национальную сборную — это действительно здорово, и я думаю, это будет весело. Я хотела прыгать. Я попробовала это один раз, и это было так весело, как я и надеялась, поэтому мне захотелось делать это снова и снова», — рассказала Мидтскоген каналу TV2.

Первый этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин сезона-2023/2024 состоится в Лиллехаммере (Норвегия) с 1 по 3 декабря.

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