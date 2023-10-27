13 топ-матчей субботы: эль класико, финал КМ по регби, полуфинал Медведева, Фьюри — Нганну

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин наконец разогнал свою погоню за рекордом Уэйна Гретцки. В двух последних встречах российский форвард отличился по разу, благодаря чему сократил отставание от легендарного достижения канадца до 70 голов.

После скандала на контрольных прокатах Пётр Гуменник всё же покажет короткую программу под композицию группы Rammstein «Sonne». Фигурист уже выступал под кавер на русском языке на одном из шоу и наконец представит постановку широкой аудитории. Соперники Гуменника — Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

У женщин после снятия Елизаветы Туктамышевой и Софьи Акатьевой фаворитом является Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе. В парном катании мы увидим заявку на победу от действующих чемпионов России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а в танцах на льду ждём первое соревновательное выступление Александры Степановой и Ивана Букина после сезонной паузы — партнёрша уходила в декрет. headtopics.com

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Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели битву взглядов в Саудовской АравииЧемпион WBC Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну провели битву взглядов. Прочитайте больше ⮕

Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с НганнуЧемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию, где уже 28 октября состоится его поединок с бывшим чемпионом UFC, камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕

Евгений Тищенко: Фьюри победит Нганну в первых раундах, это лёгкие деньгиБоксёр лиги RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-обладателем титула UFC Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕

Фьюри оказался тяжелее Нганну перед боем в Эр-Рияде28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок по правилам бокса между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕

Фьюри — о Нганну: чемпион по настольному теннису сыграет с Джоковичем в финале УимблдонаБританец Тайсон Фьюри поделился мнением насчёт француза Фрэнсиса Нганну, с которым ему предстоит сразиться в поединке по правилам бокса. Прочитайте больше ⮕

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