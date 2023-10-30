12 лучших упражнений с набивным мячом. Техника выполнения и рекомендации тренера

Набивной или силовой мяч — спортивный снаряд, имеющий определённый вес и размер около полуметра в диаметре. Масса мяча может варьироваться от 1 до 20 кг, в зависимости от плотности набивания материалом. Бывают также разные виды — более тяжёлые, но меньшие по диаметру, из плотной резины или с песком внутри.«Упражнения с набивным мячом приносит такую же пользу, как и другие тренировки.

Важная особенность упражнений с набивным мячом – инвентарь всегда удерживается двумя руками, потому что снаряд довольно крупный, не имеющий специальных ручек, за которые нужно держаться. Его следует сжимать ладонями и держать либо в прямых руках, либо в согнутых. Научившись с ними работать, вы сможете разнообразить тренировку и прокачать своё тело ещё лучше.

Используя этот снаряд, можно добиться жиросжигающего эффекта. Интенсивность тренировок должна быть средней и выше, также следует выполнять круговые тренировки с использованием упражнений, включающих большие, мощные группы: грудь, спину, ноги, пресс, плечевой пояс.Чаще упражнения выполняют с набивными мячами весом около 4-5 кг и размером около полуметра в диаметре. Такие мячи довольно крупные и мягкие. С ними можно спокойно выполнять большое количество функциональных упражнений. headtopics.com

Перед использованием снаряда необходимо отработать технику упражнений без него. Это позволит избежать травм и поможет правильно распределить нагрузку. Упражнениями ниже можно задействовать все основные мышечные группы — ноги, спина, плечевой пояс, мышцы кора.Несмотря на небольшой вес мяча, не стоит выполнять упражнения без консультации врача людям, у которых наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, суставами, позвоночником или гипертонией.

Не стоит использовать для выполнения упражнения сверхтяжёлые мячи, которые могут спровоцировать чрезмерное усилие у нетренированного человека. Нагрузка должна увеличиваться постепенно, без резких перепадов.Сядьте, сохраняя спину прямой, или встаньте, расставив ноги на ширине таза.Сделайте глубокий вдох, на выдохе выжмите мяч вверх над головой.Встаньте, выпрямите спину, ноги поставьте на ширине плеч.Из этого положения на вдохе согните руки в локтях, опуская мяч вниз за голову. headtopics.com

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