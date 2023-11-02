10-летняя россиянка уронила телефон в ванну и умерла

По информации источника, происшествие случилось в городе Ачинск. Пока родители отсутствовали дома, 10-летняя девочка решила принять ванну.

Она сидела в социальных сетях, в то время как ее телефон находился на зарядке. Ребенок в какой-то момент выронил телефон из рук, и он погрузился в воду. Смерть наступила моментально — от удара током.

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