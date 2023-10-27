'Рувики 2.0' планируют запустить в марте 2024 года

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Обновленную версию российского аналога "Википедии" - проекта "Рувики" - планируют запустить в марте 2024 года. Об этом рассказал директор по развитию интернет-энциклопедии Вячеслав Умановский на форуме региональной информатизации "Проф-IT" в Новосибирске."Запущена сейчас версия 1.0, и я надеюсь, что в марте следующего года мы запустим версию 2.

"Рувики" также готовит соглашения о сотрудничестве с Российской государственной библиотекой, Институтом стран Азии и Африки МГУ, научно-просветительским интернет-изданием N+1, Национальной ассоциацией заслуженных врачей и наставников.

Первая версия "Рувики" была запущена в июне 2023 года. Создатели называют сильными сторонами российского аналога "Википедии" то, что статьи будут написаны с участием экспертов соответствующей отрасли (получат статус "рецензированных"), а также проверены с помощью системы "Антиплагиат". Рецензентами материалов на "Рувики" уже выступают Ассоциация музеев космонавтики (АМКОС), Научно-мемориальный музей имени профессора Н. Е. headtopics.com

Всероссийский форум "Проф-IT" проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке администрации президента РФ с целью создания инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики. В текущем году форум проходит в 26-27 октября в Новосибирске.

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