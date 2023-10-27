'Развращенный Западом суперэгоист': коммунистов осудили за 'грязь' в адрес Рудольфа Нуреева

Однако красные штурмовики, похоже, не рассчитали свои силы: первая атака на"предателя Нуреева" явно захлебнулась. Хотя подготовлена была весьма основательно. Бюро Башкирского рескома и фракция КПРФ в региональном парламенте Государственном Собрании - Курултае Республики Башкортостан, направили обращении в адрес спикера, в котором предложили Курултаю принять заявления под названием:"Защитим традиционные ценности многонационального народа Башкортостана".

Но"гвоздем программы" явился следующий пассаж:"В начале 90-х под шумок антисоветизма некие силы создали в Башкортостане культ предателя Родины, осужденного за измену Верховным судом СССР артиста балета Рудольфа Нуреева. Почестей, которых удостоили его, не имеет ни один Герой войны, труда, науки или искусства. Его именем названа улица в Уфе, музей и балетная труппа в театре, ежегодно на средства бюджета организуется в его честь Международный фестиваль.

В общем, удар по"культу Нуреева" и его приверженцам вышел что надо. Вполне в духе времени. Основательный удар. Насколько, что мог сперва даже показаться неотразимым. Но как гласит башкирская пословица:"Не переправившись через реку, не снимай сапог" (ближайший русский аналог:"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"). headtopics.com

К примеру, спикер регионального парламента охарактеризовал действия фракции КПРФ как поливание"грязью выдающегося человека, неотъемлемую часть не только республиканской, не только всероссийской, но и мировой культуры, человека, которым мы все гордимся".

Кто знает, насколько интенсивно ветры перемен будут дуть в паруса безудержных традиционалистов. Не исключено, что со временем и в Башкирии надуют что-то вполне пещерное. Собственно, перемены уже налицо: еще несколько лет назад такой проект в башкирском парламенте вообще не смог бы появиться. Короче говоря, возможно, надо просто подождать, дождаться более удобного момента. headtopics.com

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