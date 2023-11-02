'Перед законом все равны'. Глава Дагестана Меликов ответил Хабибу

"Я глубоко уважаю Хабиба, я лично с ним знаком и приветствую его обращение, – приводит слова Меликова. – Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье".

Глава региона отметил, что самым главным итогом является то, что никто не погиб. По словам Меликова, в первую очередь должны быть наказаны организаторы и провокаторы, вовлекающие в это людей.

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