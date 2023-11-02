'Калашников' ответит на конфискацию товарного знака в Финляндии

Концерн"Калашников" не получал от властей Финляндии сведений об аресте товарных знаков концерна. В случае подтверждения этих сведений концерн оспорит действия финских властей, заявил"Калашников" в Telegram-канале.

Некоторые СМИ сообщили об аресте товарных знаков ряда российских компаний, в том числе концерна "Калашников".и товарные знаки компании "ТВ-Новости", Сбербанка и "Калашникова". Компании не могут распоряжаться своими логотипами, продавать или лицензировать торговые марки.

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