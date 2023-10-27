Президент футбольного клуба"Атлетико Сеаренсе", Ари, пригласил нападающего"Локомотива" Артема Дзюбу присоединиться к его команде бесплатно. Об этом сообщает"Рейтинг букмекеров".Президент выразил желание создать яркую команду. «Будем зажигать вместе, как в «Спартаке» в 2010 году», отметил Ари. По его словам, и Дзюба, и он являются лучшими нападающими России.

В текущем сезоне Дзюба провел 10 матчей в российской Премьер-лиге и три матча в Кубке страны. Он забил три гола и отдал две результативные передачи. Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Наир Тикнизян с четырьмя голами.

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