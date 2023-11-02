'В него прилетело': Чичерина о концерте в луганском детском доме

вспомнила свои первые выступления перед жителями Донбасса. В преддверии Нового года она приехала с концертами в обстреливаемые города и поселки.

"Помню, играла в детском доме. В частном секторе стоял детский дом. В него прилетело, ворота все раскореженные и в осколках. И там детишки разных возрастов – от трех лет и старше. Группа детей, все перепуганные", – рассказывает певица.

В тот же приезд она бесплатно пела для жителей Луганска в Доме культуры имени Ленина. В память врезались их лица, на которых не было ни радости, ни доверия. "Под конец выступления все развеялись. Я почувствовала магию музыки, что она работает по-настоящему", – добавляет Чичерина. headtopics.com

Свои поездки в Донецк и Луганск Юлия объясняет желанием в трудное время поддерживать людей, которых считает родными. По словам певицы, это естественная и нормальная реакция на чужую боль. Как она оценивает артистов, не поддержавших специальную военную операцию, как относится к политическим событиям 90-х годов – об этом вы узнаете из полного выпуска программы "Жизнь и судьба" на канале "Россия" и платформе

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

Скончался россиянин, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке под ВолгоградомВ Волгоградской области пострадавший мужчина от взрыва газа в пятиэтажном доме скончался в больнице Прочитайте больше ⮕

Следователи в Южно-Сахалинске проверяют данные об избиении ребенка в детсадуСледователи начали проверку информации СМИ об избиении ребенка в детском саду Южно-Сахалинска Прочитайте больше ⮕

В Южно-Сахалинске при пожаре погибли два человекаДва человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что в жилище... Прочитайте больше ⮕

Байден пригрозил воспользоваться правом вето, если конгресс США примет закон о помощи Израилю без упоминания Украины — MeduzaПрезидент США Джо Байден заявил, что если конгресс примет закон о выделении военной помощи Израилю, не включив в него упоминание о поддержке Украины, то он воспользуется правом вето, сообщает Reuters. Прочитайте больше ⮕

Мужчину, надругавшегося над школьницами в детском лагере в Анапе, отправили в колониюАнапский городской суд вынес приговор мужчине, который проник на территорию детского лагеря «Счастливое детство» и надругался над несовершеннолетними. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края . Прочитайте больше ⮕

Депутат бундестага выступил на концерте камерной музыки в ПетербургеВиолончелист, депутат Бундестага Германии, председатель по международным связям партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маттиас Моосдорф принял участие в концерте камерной музыки в Санкт-Петербурге. Прочитайте больше ⮕