Западу пора признать, что у Украины нет шансов на победу, и перестать оказывать Киеву военную и финансовую помощь. К этому призвал лидер французской партии"Патриоты" Флориан Филиппо.

Обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, политик призвал его сложить оружие и признать поражение. "Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!" — написал Филиппо в соцсети Х (бывшая Twitter).Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что

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'Все кончено': Филиппо обратился к ЗеленскомуЗападу пора признать, что у Украины нет шансов не победу, и перестать оказывать Киеву военную и финансовую помощь. К этому призвал лидер французской партии 'Патриоты' Флориан Филиппо. Прочитайте больше ⮕

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