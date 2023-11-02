'Бригады аль-Кассам': что известно о военном крыле ХАМАС

своей организации на Израиль 7 октября, диаметрально противоречит всем подтвержденным свидетельствам и показаниям очевидцев."Военный план"Бригад Изеддин аль-Кассам" заключался в том, чтобы атаковать подразделение оккупационной армии в Газе и сражаться только с оккупационными солдатами", - заявил функционер ХАМАС. При этом террор он попытался представить как самооборону и упреждающий удар.

Израильская газета The Jerusalem Post цитирует заявления аль-Аури из интервью, которое он дал на прошлой неделе катарскому новостному каналу"Аль-Джазира". Всего, по его словам, на израильскую территорию проникли 1200 боевиков"Бригад аль-Кассам". Это одно из немногих утверждений, которое может оказаться правдой.

Потому что аль-Аури не объясняет, как израильские вооруженные силы могли настолько пренебречь охраной границы с сектором Газа, что сотни боевиков сумели проникнуть туда незадолго до якобы запланированного нападения на нее. Другие объяснения также, скорее всего, убедят в лучшем случае разве что его сторонников: по утверждению аль-Аури,"Бригады аль-Кассам" сами не убивали израильских мирных жителей. headtopics.com

Количество и виды вооружений, использованных в ходе атаки 7 октября - ракеты, снаряды, беспилотники и стрелковое оружие, - а также продолжающиеся с тех пор обстрелы Израиля свидетельствуют об огромном арсенале, имеющемся в распоряжении ХАМАС и его военного крыла. Достоверные цифры неизвестны.

Большая часть оружия, очевидно, ввозится в сектор Газа контрабандой. По мнению израильского эксперта по безопасности Мильштейна, наиболее важными являются иранские поставки через Сирию и через Ливан, где в транспортировке оружия участвует"Хезболлах".Этот маршрут подтвердил в декабре 2020 года и Зиад ан-Нахала, лидер также поддерживаемой Ираном палестинской группировки"Исламский джихад". headtopics.com

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