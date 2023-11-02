'Без истории нет будущего'. Как дайверы на Камчатке ищут пропавшие американские самолеты

Осенью этого года состоялся уже третий этап совместной экспедиции Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны по поиску пропавших воздушных судовВо время Второй мировой войны несколько десятков бомбардировщиков ВВС и ВМФ США потерпели крушение или совершили аварийные посадки на советском Дальнем Востоке. Информации о местонахождении большей части пропавших бортов нет до сих пор.

Самолет лейтенанта Пауэрса вылетел с острова Атту на Командорских островах 20 февраля 1945 года. Перед ним стояла боевая задача — совершить налет на базу Минами-Заки на острове Шумшу, но после штурмовки один из моторов был поврежден осколками собственных ракет. Дотянуть до советского аэродрома в Петропавловске, где, по сообщению командира другой машины, лейтенанта Доусона (Lt. Dawson), опустилась низкая облачность до высот 60 м, было почти нереально.

В бухте Вестник был обнаружен именной самолет фирмы Consolidated В-24 Liberator (с заводским номером 40993) с надписью на фюзеляже: Bugs Bunny: What’s up, Doc? Он потерпел крушение 17 ноября 1944 года, выполнив боевые задачи. Около двух недель экипаж провел в бухте Вестник. Продукты, медикаменты и необходимые вещи им сбросили с другого американского самолета. Советские военные попытались подойти со стороны моря, но миссия оказалась неудачной. headtopics.com

Планировать какие-либо работы на Камчатке непросто, всегда вмешивается погода. С поисковыми мероприятиями так же. Экспедиционные группы ждали своего вылета на нужные точки по несколько дней. Расстояние от Елизово до Витаминного — 250 км, это больше часа полета на Ми-8. На работу остается всего несколько часов, до темноты вертолет должен вернуться на базу.— Когда появилось окно в плохой погоде, мы сразу вылетели.

С потерпевшего крушение самолета удалось достать аккумулятор и входящие в штатный комплект борта термос, топорик и котелок. — Необходимо найти идентификационную табличку с номером самолета или номер на обшивке. Тогда мы сможем точно сказать, что это был за борт, и узнать судьбу пилота.Поисковой деятельностью Роман и его друзья занимаются с 2000 года. Команда отработала более 100 объектов, многие находки еще предстоит исследовать. headtopics.com

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