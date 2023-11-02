все сюжеты / Сегодня / Передачи НТВ

Родился 9 мая 1992 года в городе Куба, в Азербайджане, но всю сознательную жизнь провел на берегах Невы — в . Банально, но журналистика — мечта детства. Поэтому, окончив среднюю школу, поступил на факультет журналистики СПбГУ.

Стажироваться начал еще на первом курсе: сначала был спортивный портал, затем перешел на ТВ — сначала на «РЕН ТВ», далее на НТВ. Параллельно снимал свой диплом — игровую программу в стилеНа НТВ проработал около полутора лет, после чего позвали на телеканал «Мир». Там прошел путь от корреспондента до автора документального кино. Когда вновь позвали на НТВ, думал не долго.Вместе с другом ведем канал на YouTube. Рассказываем истории обычных людей, которые делают наш мир ярче.