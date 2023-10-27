ЦСКА / КХЛ - 28 октября 2023 / трансляция на Sports.ru

Хоккеисты «Сибири» из-за пробок опоздали на разминку перед игрой со «Спартаком». Немировски сказал, что можно было бы доехать на метро, если бы станция у арены была открыта

Константин Глазачев: «Из-за чудовищного календаря хоккеисты не могут выйти на уровень. Издевательство, так нельзя. Не вижу развития КХЛ – аншлагов в Москве почти нет» Жамнов о завершении серии из 9 побед: «Не сказал бы, что это закономерно. У «Спартака» не было свежести – на нас настраиваются иначе, чем в начале сезона»

В предстоящем матче в рамках турнира КХЛ пройдет встреча команд Сибирь - ЦСКА в городе Новосибирск (Россия) на стадионе Арена-Сибирь (вместимость - 10587). Начало встречи запланировано на 13:30 28 октября 2023. headtopics.com

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