Сибирь / КХЛ - 2 ноября 2023 / трансляция на Sports.ru

Леонтьев после 1:6: «Против первой тройки «Спартака» нужно играть плотнее, больше контакта. Играть не в шайбу, а в корпус, чтобы у соперника пропала техника»

Голдобин – 11-й игрок в истории КХЛ, забросивший 3+ шайб в 5 и более матчах. Форвард «Спартака» побил личный снайперский рекорд в регулярке В предстоящем матче в рамках турнира КХЛ пройдет встреча команд Нефтехимик - Сибирь в городе Нижнекамск (Россия) на стадионе Нефтехим-Арена (вместимость - 5500). Начало встречи запланировано на 19:00 2 ноября 2023.

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Барыс / КХЛ - 31 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Куньлунь / КХЛ - 31 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Нефтехимик / КХЛ - 31 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Нью-Йорк / НБА - 1 ноября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, обсуждение, статистика и результаты матча на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Лос-Анджелес / НХЛ - 1 ноября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Нэшвилл / НХЛ - 1 ноября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕