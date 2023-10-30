Каролина / НХЛ - 31 октября 2023 / трансляция на Sports.ru

Кирилл Капризов: «Я должен стать лучше, постараюсь играть проще и умнее. 4-й и 5-й голы «Филадельфии» были на моей совести, я допустил несколько ошибок»

Андрей Свечников провел 1-й матч после операции: 4 броска, 3 хита, 2 перехвата и малый штраф за 13:40 с «Сан-Хосе» В предстоящем матче в рамках турнира НХЛ пройдет встреча команд Филадельфия - Каролина в городе Филадельфия (США) на стадионе Wells Fargo Center (вместимость - 19537). Начало встречи запланировано на 02:00 31 октября 2023.

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Рейнджерс / НХЛ - 29 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Колорадо / НХЛ - 29 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Миннесота / НХЛ - 30 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Сан-Хосе / НХЛ - 30 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Вегас / НХЛ - 29 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Калгари / НХЛ - 30 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕