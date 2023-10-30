Бостон / НБА - 31 октября 2023 / трансляция на Sports.ru

Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры»
В предстоящем матче в рамках турнира НБА пройдет встреча команд Вашингтон - Бостон в городе Вашингтон (США) на стадионе Capital One Arena (вместимость - 20173). Начало встречи запланировано на 02:00 31 октября 2023.
Бруклин / НБА - 28 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, обсуждение, статистика и результаты матча на Sports.ru Прочитайте больше ⮕
Майами / НБА - 29 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, обсуждение, статистика и результаты матча на Sports.ru Прочитайте больше ⮕
Индиана / НБА - 29 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, обсуждение, статистика и результаты матча на Sports.ru Прочитайте больше ⮕
Филадельфия / НБА - 29 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, обсуждение, статистика и результаты матча на Sports.ru Прочитайте больше ⮕
Денвер / НБА - 29 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, обсуждение, статистика и результаты матча на Sports.ru Прочитайте больше ⮕
Голден Стэйт / НБА - 30 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, обсуждение, статистика и результаты матча на Sports.ru Прочитайте больше ⮕