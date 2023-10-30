Бостон / НБА - 31 октября 2023 / трансляция на Sports.ru

Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры»

В предстоящем матче в рамках турнира НБА пройдет встреча команд Вашингтон - Бостон в городе Вашингтон (США) на стадионе Capital One Arena (вместимость - 20173). Начало встречи запланировано на 02:00 31 октября 2023.

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