«Я ничего не чувствовал»: Puppey — о первом пропущенном The International по Dota 2

33-летний киберспортсмено своих чувствах после того, как первый раз в истории не попал на The International — главный турнир по Dota 2.

Участник 11 чемпионатов мира подряд признался, что на TI12 мог стать тренером российского состава 9Pandas или игроком замены в SMG. Тренером поехать предлагала только 9Pandas. За Team SMG я должен был играть, но Jaunuel получил визу за два дня до вылета. Расстроился? Нет. Я думаю, уже пора проигрывать этот стрик. Я ничего не чувствовал.был последним игроком, который принимал участие во всех турнирах серии The International. В этот раз он впервые не прошёл на «Инт», проиграв в европейской квалификации к чемпионату.

Прочитайте больше:

championat »

Христо Стоичков: «Месси – легенда. Он заслужил этот «Золотой мяч»«Я не выиграл «Золотой мяч», я выиграл лишь его часть, потому что без передач на меня, без Кумана в обороне, без Витора Байи я бы ничего не сделал. Прочитайте больше ⮕

– о Тайсоне Фьюри: «Хорошо знаю его, мы жили вместе и пели песни. Он«Я не могу сказать про него ничего плохого. Прочитайте больше ⮕

ABC: подозреваемый в стрельбе в штате Мэн оставил предсмертную запискуРоберт Кард адресовал сообщение сыну, но о своих мотивах ничего не написал, передает телекомпания Прочитайте больше ⮕

На The International 2023 по Dota 2 пока не использовали лишь девять героевК старту финальной стадии The International 2023 студия Valve раскрыла список героев, которые ни разу не появлялись в течение группового этапа и раннего плей-офф чемпионата мира по Dota 2. Прочитайте больше ⮕

«Он почти весь матч сгибался пополам». Котов – о проигранном финале Монфису в Стокгольме81-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал о причинах поражения в первом финале на уровне ATP в Стокгольме. Прочитайте больше ⮕

Бобровникова о возможном возобновлении карьеры: «Тренер говорит: чуть‑чуть в форму придешь, и давай заявим тебя. Но, мне кажется, нет смысла»– Сейчас я не готова, не хочу каких‑то тяжелых нагрузок, тяжелых тренировок. Прочитайте больше ⮕