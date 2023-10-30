«Я не понимаю, почему за это не штрафуют!» Разбор аварий и топ-моментов Гран-при Мексики

Кто виноват в стартовой аварии? Был ли шанс, что манёвр Переса сработает, и мог ли Леклер сделать что-то по-другому?

Риккардо внезапно блеснул в составе «Альфа Таури». Он может восстановить форму и вернуться в главную команду? Да, можно было. Я тоже не понял, почему красный флаг. Наверное, для шоу. Ещё один старт большинству зрителей по душе. Но я не вижу причин, почему не поездить пять-семь кругов за сейфти-каром.Неприятные. Но там всё так быстро происходит, что испугаться не успеваешь. Бывает, это техника. Благо безопасность на высочайшем уровне.

Многие остальные тоже выезжали в Q1 на «медиуме» и прошли дальше. Ландо ошибся на своих кругах. А когда остаётся один круг, всегда есть риск поймать трафик, жёлтый флаг или вовсе красный. Так что можно сказать, что не повезло, но, на мой взгляд, если ты не доработал в начале сессии, всегда есть возможность за это поплатиться, как и вышло. headtopics.com

Я не понимаю, почему за это не штрафуют. Это не «молодёжка» (там за такое сразу хороший штраф без раздумий), тут тебя чаще пропустят, плюс инженер в ухо говорит, кто рядом, какой разрыв и кто на каком круге (быстром или медленном).

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