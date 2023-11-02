«Это лицемерие и фарисейство чистой воды». Губерниев о позиции МОК по конфликту на Ближнем Востоке

не допускать дискриминацию спортсменов на фоне палестино-израильского конфликта. Представитель МОК отметил, что атлеты не должны нести ответственность за действия своих правительств.

Губерниев об отстранении ОКР: «Стоит наплевать на МОК и заниматься своими делами в надежде, что через какое-то время нас снова пустят» Свищев о заявлении МОК: «Налицо русофобское отношение. Им не нравится все русское, белорусское, а к остальным ситуациям они могут подстроиться»

Журова о вузовских льготах для чемпионов Игр дружбы и БРИКС: «Скажем честно, спортсмен хорошего уровня все равно знает на порядок больше, чем второразрядник» 8-й «Золотой мяч» Месси, Рубиалес отстранен на 3 года, труп под стадионом «Наполи», Малкин в топ-40 по очкам в истории НХЛ, АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это′О из «Анжи» и другие новости headtopics.com

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Решение МОК поддержать израильтян назвали лицемерием и фарисействомСпортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) предостеречь спортсменов от дискриминации израильтян. Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс» . Прочитайте больше ⮕

Глава МИД Ирана сообщил о контактах с США по кризису на Ближнем ВостокеХосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Вашингтон находится 'не в том положении, чтобы призывать других к сдержанности' Прочитайте больше ⮕